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15 мая 2020, 15:04 7

Предпринимателям, у которых есть дети, начали выплачивать материальную помощь

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15 мая 2020, 15:04 7
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За получением помощи уже обратились 19 тысяч человек
Фото: flickr.com
За получением помощи уже обратились 19 тысяч человек

Правительство начало выплаты обещанных пособий на детей в возрасте до 10 лет для физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины, передает RegioNews.

Выплаты предназначены для ФЛП первой и второй группы плательщиков единого налога, которые избрали упрощенную систему налогообложения. На помощь имеют право как граждане Украины, так и иностранцы - в том случае, если они постоянно проживают в Украине.

Правительство будет выплачивать пособие в размере прожиточного минимума для детей. ФЛП будут получать помощь за период карантина и еще в течение одного месяца после его завершения. Выплаты сможет получать только один из родителей. Сейчас, как сообщают в Минсоцполитики, услугой оказания помощи в электронном формате уже воспользовались более 19 тысяч человек. При этом ранее в Кабмине прогнозировали, что помощь понадобится примерно 300 тысячам семей.

Напомним, с начала карантина 300 тысяч предпринимателей остались без работы. Решение о выплате помощи правительство приняло еще в апреле.


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