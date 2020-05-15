Предпринимателям, у которых есть дети, начали выплачивать материальную помощь
Правительство начало выплаты обещанных пособий на детей в возрасте до 10 лет для физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины, передает RegioNews.
Выплаты предназначены для ФЛП первой и второй группы плательщиков единого налога, которые избрали упрощенную систему налогообложения. На помощь имеют право как граждане Украины, так и иностранцы - в том случае, если они постоянно проживают в Украине.
Правительство будет выплачивать пособие в размере прожиточного минимума для детей. ФЛП будут получать помощь за период карантина и еще в течение одного месяца после его завершения. Выплаты сможет получать только один из родителей. Сейчас, как сообщают в Минсоцполитики, услугой оказания помощи в электронном формате уже воспользовались более 19 тысяч человек. При этом ранее в Кабмине прогнозировали, что помощь понадобится примерно 300 тысячам семей.
Напомним, с начала карантина 300 тысяч предпринимателей остались без работы. Решение о выплате помощи правительство приняло еще в апреле.
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