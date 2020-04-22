ФОПи, які мають дітей, на період карантину отримають допомогу

Кабінет міністрів України затвердив програму соціальної підтримки фізичних осіб-підприємців, які перебувають на першій та другій групах спрощеної системи оподаткування та мають дітей

Кабінет міністрів України затвердив програму соціальної підтримки фізичних осіб-підприємців, які перебувають на першій та другій групах спрощеної системи оподаткування та мають дітей

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду, передає RegioNews, з посиланням на Громадське.

"Ми посилюємо соціальні гарантії для сімей, які потребують соціальної підтримки в період карантину", — повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Нову допомогу зможуть отримати ФОПи першої та другої груп, які сплачували єдиний соціальний внесок. Надаватимуть цю допомогу на дітей цих ФОПів на період дії карантину та протягом 30 днів після його завершення.

Розмір допомоги становитиме:

1779 гривень на кожну дитину ФОПа віком до 6 років;

2218 гривень на кожну дитину ФОПа віком 6-10 років.

За розрахунками уряду, отримати таку допомогу зможуть близько 300 тисяч родин.

Як зазначалось раніше, викликаний епідемією коронавірусу в Україні карантин продовжать до 11 травня.

Нагадаємо, причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень можуть стати порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.