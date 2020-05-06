Допомога на карантині: на Херсонщині родинам дapувaли куpeй тa poзcaду

Подарунки від волонтерів отримали сім малозабезпечених і багатодітних сімей

Фото: pexels

Подарунки від волонтерів отримали сім малозабезпечених і багатодітних сімей

В Білозерському районі Херсонської області волонтери організували незвичайну акцію та дарували домашню птицю та розсаду для городу.

Про це йде мова в сюжеті телеканату Херсон плюс, передає RegioNews.

Дoпoмoгу пiд чac кapaнтину виpiшилa opгaнiзувaти xepcoнcькa iнiцiaтивнa гpупa "A щo зpoбив ти?" бaгaтoдiтним тa мaлoзaбeзпeчeним poдинaм Бiлoзepcькoгo paйoну. Вирішили, що даруватимуть не продуктові набори.

Активісти зазначають, що продуктові набори "одноразові" а квочки-насідки зможуть забезпечувати людей свіжими яйцями кожного дня. Для допомоги обрали сім родин, які були готові забезпечити умови для птахів. Кожній родині подарували від семи до десяти курей.

Крім того, один із фермерів з Томиної балки (село в Білозерському районі Херсонської області - ред.) подарував кожній родині по мішку пшениці, щоб було чим годувати курей.

Мати п’ятьох дітей Ружена Чурута зазначає, що "карантин значно вдарив по гаманцю", тому плани поповнити домашнє господарство квочками-насідками самостійно реалізувати не змогли б.