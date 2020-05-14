Справами Вітренка у "Нафтогазі” займатиметься Зеркаль

Жінка куруватиме судові позови з Росією

Фото: Facebook Lana Zerkal

Жінка куруватиме судові позови з Росією

Позовами у міжнародних судах проти російського “Газпрому” тепер займатиметься Олена Зеркаль.

Про трансформацію робочої групи розповіли у "Нафтогазі”, передає RegioNews.

Зеркаль очолила напрямок захисту позицій держави та "Нафтогазу" у міжнародних арбітражах, іноземних судових і виконавчих провадженнях. Зокрема, саме вона боротиметься за компенсацію втрачених активів у Криму.

Раніше цим займався виконавчий директор національної компанії Юрій Вітренко. Проте його посаду у "Нафтогазі” вирішили скасувати.

Зауважимо, з 2014 по 2019 рік Лана Зеркаль працювала заступницею міністра закордонних справ.

Нагадаємо, після виграшу у Стокгольмі "Нафтогаз” готується до наступних позовів проти російського "Газпрому”.