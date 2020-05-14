Справами Вітренка у "Нафтогазі” займатиметься Зеркаль
Жінка куруватиме судові позови з Росією
Жінка куруватиме судові позови з Росією
Позовами у міжнародних судах проти російського “Газпрому” тепер займатиметься Олена Зеркаль.
Про трансформацію робочої групи розповіли у "Нафтогазі”, передає RegioNews.
Зеркаль очолила напрямок захисту позицій держави та "Нафтогазу" у міжнародних арбітражах, іноземних судових і виконавчих провадженнях. Зокрема, саме вона боротиметься за компенсацію втрачених активів у Криму.
Раніше цим займався виконавчий директор національної компанії Юрій Вітренко. Проте його посаду у "Нафтогазі” вирішили скасувати.
Зауважимо, з 2014 по 2019 рік Лана Зеркаль працювала заступницею міністра закордонних справ.
Нагадаємо, після виграшу у Стокгольмі "Нафтогаз” готується до наступних позовів проти російського "Газпрому”.
У "Нафтогазі” кадрові зміни: звільняють Вітренка
13 травня 2020, 16:10Глава "Нафтогазу" отримав 47 тисяч замість мільйона
06 травня 2020, 15:16Оператор ГТС: нинішній транзитний договір з РФ - останній
30 квітня 2020, 15:38
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 травня 2020, 22:00Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
- 22:00 14 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:50 14 травня Нардепа підозрюють у привласненні мільйона гривень
- 21:31 14 травня Партія Шарія хоче відсудити у НАЗК три мільйони
- 21:10 14 травня Місцеві вибори: кандидати від "Слуги народу" будуть балотуватися у кожному місті
- 20:05 14 травня Справами Вітренка у "Нафтогазі” займатиметься Зеркаль
- 19:39 14 травня "Це зробили задля картинки": начальник Одеської митниці розповів про слідчі дії СБУ
- 22:00 14 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 20:59 07 травня Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська