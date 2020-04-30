Оператор ГТС: нинішній транзитний договір з РФ - останній

Зупинка транзиту через Україну вдарить насамперед по ЄС

Фото: Facebook Оператор ГТС України

Зупинка транзиту через Україну вдарить насамперед по ЄС

Російський "Газпром" не має жодних причин для продовження транзитного договору, який підписали наприкінці минулого року. Але Україна до цього готова.

Про це заявив керівник Оператора газотранспортних смистем України Сергій Макогон в інтерв'ю РБК, передає RegioNews.

За словами Макогона, зупинка транзиту може бути пов'язана з запуском "Північного потоку-2". Українські розцінки є дуже конкурентними, а використання нашої ГТС кузначно вигідніше і країнами Євросоюзу", і самому "Газпрому". Але при цьому Оператор ГТС просить не забувати про політичні мотиви. І, хоча Україна має намір докласти всі зусилля, аби "Північний потік-2" не був завершений, до втрати транзиту все ж варто підготуватися.

При цьому ще на початку року Сергій Макогон був упевнений, що після завершення цього контракту, термін якого закінчується у 2025 році, Україна збереже транзит на рівні приблизно 40 млрд кубів газу. Але запуск першої нитки "Турецького потоку" вже відтягнув на себе 15 млрд кубометрів, стільки ж може відняти і друга нитка. А це майже половина заявленого обсягу перекачування газу через українські труби на цей рік (65 млрд кубів).

Макогон вважає, що за п'ять років дії контракту газотранспортна система україни зможе повністю переорієнтуватися на внутрішнє транспортування. При цьому в найменш вигідному становищі опиниться Євросоюз, адже, на відміну від української ГТС, "Турецький потік" і "Північний потік" позбавлені гнучкості і не можуть оперативно реагувати на зміну попиту.

Нагадаємо, при укладанні нового договору російський "Газпром" виплатив $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду про транзитний договір.

При цьому в "Нафтогазі" анонсували нові позови до російської сторони через зловживання домінуючим становищем.