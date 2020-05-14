Делами Витренко в "Нафтогазе” будет заниматься Зеркаль

Женщина будет курировать судебные тяжбы с Россией

Фото: Facebook Lana Zerkal

Женщина будет курировать судебные тяжбы с Россией

Исками в международных судах против российского “Газпрома” теперь будет заниматься Елена Зеркаль.

О трансформации рабочей группы рассказали в "Нафтогазе”, передает RegioNews.

Зеркаль возглавила направление защиты позиций государства и "Нафтогаза" в международных арбитражах, иностранных судебных и исполнительных производствах. В частности, именно она будет бороться за компенсацию утраченных активов в Крыму.

Раньше этим занимался исполнительный директор национальной компании Юрий Витренко. Однако его должность в "Нафтогазе” решили сократить.

Отметим, с 2014 по 2019 год Лана Зеркаль работала заместителем министра иностранных дел.

Напомним, после выигрыша в Стокгольме "Нафтогаз” готовится к следующим искам против российского "Газпрома”.