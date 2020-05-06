Глава "Нафтогазу" отримав 47 тисяч замість мільйона
Коболєв заявив, що "Нафтогаз" своєчасно обмежив зарплати
Коболєв заявив, що "Нафтогаз" своєчасно обмежив зарплати
Голова правління національної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв скоротив свою зарплатню на вимогу Кабміну.
Глава "Нафтогазу" заявив про це під час засідання уряду, передає RegioNews.
Коболєв заявив, що національна акціонерна компанія виконала вимоги уряду і з квітня обмежила максимальний розмір зарплати до 47 тисяч гривень. Саме стільки вже отримав глава "Нафтогазу".
Андрій Коболєв є найбільш дорогим топ-менеджером держкомпанії. В опублікованих у ЗМІ документах було вказано, що його мінімальний щомісячний оклад перевищує мільйон гривень.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів заявив, що обмеження зарплат на держпідприємствах пов'язано з карантином.
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