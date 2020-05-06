12:16  06 травня
На Закарпатті COVID-19 захворіли 144 медики
14:36  06 травня
Масових заходів 8 і 9 травня не буде
11:05  06 травня
З Німеччини евакуювали сотню українців
UA | RU
UA | RU
06 травня 2020, 15:16 10

Глава "Нафтогазу" отримав 47 тисяч замість мільйона

Читайте также
на русском языке
06 травня 2020, 15:16 10
Читайте также на русском языке
Коболєв заявив, що "Нафтогаз" своєчасно обмежив зарплати
Фото: Facebook Andriy Kobolyev
Коболєв заявив, що "Нафтогаз" своєчасно обмежив зарплати

Голова правління національної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв скоротив свою зарплатню на вимогу Кабміну.

Глава "Нафтогазу" заявив про це під час засідання уряду, передає RegioNews.

Коболєв заявив, що національна акціонерна компанія виконала вимоги уряду і з квітня обмежила максимальний розмір зарплати до 47 тисяч гривень. Саме стільки вже отримав глава "Нафтогазу".

Андрій Коболєв є найбільш дорогим топ-менеджером держкомпанії. В опублікованих у ЗМІ документах було вказано, що його мінімальний щомісячний оклад перевищує мільйон гривень.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів заявив, що обмеження зарплат на держпідприємствах пов'язано з карантином.


Нафтогаз Кабмін зарплати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В МОЗ шоковані невиплатою зарплати медикам у регіонах та обіцяють, що кошти скоро будуть
06 травня 2020, 11:22
На зарплати медикам виділять додаткові 11 млрд гривень
05 травня 2020, 10:46
Оператор ГТС: нинішній транзитний договір з РФ - останній
30 квітня 2020, 15:38
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 травня 2020, 14:20
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко
29 квітня 2020, 09:00
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Хто буде в Харкові робити вакцину від коронавіруса, і чому мільйона Зеленського не вистачить
06 травня 2020, 12:00
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »