У "Нафтогазі” кадрові зміни: звільняють Вітренка
Виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко анонсував своє звільнення. Посаду чоловіка скоротили, і вже за два місяці він має залишити національну компанію.
Про це сам Вітренко розповів на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Своє звільнення посадовець пояснив надто успішною роботою. Мовляв, ані боротьба з корупцією, ані вирішення спорів із російським "Газпромом” не є пріоритетом нинішньої влади, тож на керівні посади хочуть призначити політично зручних виконавців.
До слова, Юрій Вітренко заявив, що не є однодумцем керівника "Нафтогазу” Андрія Коболєва. Хоча вони обидва давно працюють в одній команді. Вітренко натякнув, що голова правління НАК "не витримав випробування владою”. Ну а попередні конфлікти, як пояснив Вітренко, просто приховували.
Наразі, як каже Вітренко, його звільнення вигідне самому Коболєву. Він, у свою чергу, є фігурою, якій симпатизують олігархи та міністри. Ну а на урядовців впливають інтереси Росії. Начебто саме тому Коболєву продовжили контракт без конкурсу.
" Ми самі допомогли Коболєву створити його імідж. Так, Нафтогаз платить за його особистий піар, але це не головне. Ми хотіли змін у владі. Ми хотіли "нові обличчя". Нам потрібно було разом із владою захищати Україну від російської агресії. Нам потрібно було, щоб влада проводила реформи, які можуть привести нас в Європу. А потім ми боялися "виносити сміття з хати", переживаючи, що це допоможе нашим опонентам критикувати наш європейський вибір”, - заявив посадовець.
Вітренко також закликав розрізняти керівника та компанію. Мовляв, його напрямки роботи "Нафтогазу" були успішними, а от решта виявилася збитковими. Зокрема, йшлося про падіння власного видобутку та непрозору систему винагороди.
Тим часом сам Андрій Коболєв на звинувачення свого колеги не відповів. У "Нафтогазі” заяви про корумпованість і внутрішній конфлікт теж не прокоментували.
Нагадаємо, раніше про можливу відставку Вітренка заговорили у ЗМІ. А сам посадовець на початку року вирішив відсудити у компанії свою премію.
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