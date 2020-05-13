19:39  13 травня
Мін’юст очікує на позови через "антиколомойський” закон
12:57  13 травня
Кличко хоче відкрити метро з 25 травня
20:24  13 травня
Коронавірус може перекреслити усі успіхи охорони здоров'я, - ВООЗ
UA | RU
UA | RU
13 травня 2020, 16:10 19

У "Нафтогазі” кадрові зміни: звільняють Вітренка

Читайте также
на русском языке
13 травня 2020, 16:10 19
Читайте также на русском языке
Посадовець каже, що це - в інтересах Коболєва
Фото: Facebook Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko
Посадовець каже, що це - в інтересах Коболєва

Виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко анонсував своє звільнення. Посаду чоловіка скоротили, і вже за два місяці він має залишити національну компанію.

Про це сам Вітренко розповів на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Своє звільнення посадовець пояснив надто успішною роботою. Мовляв, ані боротьба з корупцією, ані вирішення спорів із російським "Газпромом” не є пріоритетом нинішньої влади, тож на керівні посади хочуть призначити політично зручних виконавців.

До слова, Юрій Вітренко заявив, що не є однодумцем керівника "Нафтогазу” Андрія Коболєва. Хоча вони обидва давно працюють в одній команді. Вітренко натякнув, що голова правління НАК "не витримав випробування владою”. Ну а попередні конфлікти, як пояснив Вітренко, просто приховували.

Наразі, як каже Вітренко, його звільнення вигідне самому Коболєву. Він, у свою чергу, є фігурою, якій симпатизують олігархи та міністри. Ну а на урядовців впливають інтереси Росії. Начебто саме тому Коболєву продовжили контракт без конкурсу.

" Ми самі допомогли Коболєву створити його імідж. Так, Нафтогаз платить за його особистий піар, але це не головне. Ми хотіли змін у владі. Ми хотіли "нові обличчя". Нам потрібно було разом із владою захищати Україну від російської агресії. Нам потрібно було, щоб влада проводила реформи, які можуть привести нас в Європу. А потім ми боялися "виносити сміття з хати", переживаючи, що це допоможе нашим опонентам критикувати наш європейський вибір”, - заявив посадовець.

Вітренко також закликав розрізняти керівника та компанію. Мовляв, його напрямки роботи "Нафтогазу" були успішними, а от решта виявилася збитковими. Зокрема, йшлося про падіння власного видобутку та непрозору систему винагороди.

Тим часом сам Андрій Коболєв на звинувачення свого колеги не відповів. У "Нафтогазі” заяви про корумпованість і внутрішній конфлікт теж не прокоментували.

Нагадаємо, раніше про можливу відставку Вітренка заговорили у ЗМІ. А сам посадовець на початку року вирішив відсудити у компанії свою премію.


Нафтогаз кадри
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Глава "Нафтогазу" отримав 47 тисяч замість мільйона
06 травня 2020, 15:16
Оператор ГТС: нинішній транзитний договір з РФ - останній
30 квітня 2020, 15:38
Топ-5 кадрових провалів президента Зеленського
01 квітня 2020, 11:13
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 травня 2020, 22:00
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59
Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04
Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
06 травня 2020, 13:15
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Сенкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси
Всі досьє »