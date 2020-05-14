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Альона Коханчук Редактор [email protected]
14 травня 2020, 12:33 14

На Херсонщині незадоволені об’єднанням в ОТГ вийшли на протест

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14 травня 2020, 12:33 14
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Уряд відмовився від пропозиції створити в Новотроїцькому районі чотири ОТГ
Фото: Новий день
Уряд відмовився від пропозиції створити в Новотроїцькому районі чотири ОТГ

В Херсонській області жителі Новотроїцького району залишилися незадоволеними перспективним планом формування територій громад області, який затвердив нещодавно Кабмін. Тому люди вийшли на акцію протесту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Новий день.

Місцевих жителів обурило, що уряд вирішив об’єднати всі місцеві громади в одну ОТГ. Хоча за однією з версій перспективного плану там передбачалось створення Новотроїцької, Сиваської, Чкалівської і Громівської ОТГ.

За словами заступниці Новотроїцького селищного голови Тетяни Левошич, їхній громаді не вигідно приєднувати до себе всі села району. Мовляв, економічні розрахунки показують, що їхня майбутня ОТГ може отримати 9,6 млн грн додаткових надходжень. В разі ж об’єднання за принципом "один район – одна громада" це буде лише 7,6 млн грн.

За словами Громівського сільського голови Сергія Ляшка, їхня ОТГ за розрахунками теж була б економічно спроможною. Однак усі сусідні сільради ще в 2017 році відмовилися об’єднуватися з Громівкою.

В свою чергу голова Новотроїцької райдержадміністрації Наталія Солтановська зазначила, що створення чотирьох ОТГ пропонувалось ще в 2015 році, однак за ці 5 років жодна сільська або селищна рада не скористалися такою можливістю. Люди висловлювали різні думки, а у затвердженому перспективному плані врахована думка більшості.

Раніше повідомлялося, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в Україні спостерігається згортання реформи децентралізації, а органи місцевого самоврядування втрачають повноваження.

Нагадаємо, 7 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської та, з доопрацюванням, Чернівецької областей.

Також 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської.

Крім того, у Чернігівській області створять 57 громад.


ОТГ децентралізація реформа протест Херсон
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