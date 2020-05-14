В Херсонской области недовольные объединением в ОТГ вышли на протест

Правительство отказалось от предложения создать в Новотроицком районе четыре ОТГ

Фото: Новий день

Правительство отказалось от предложения создать в Новотроицком районе четыре ОТГ

В Херсонской области жители Новотроицкого района остались недовольными перспективным планом формирования территорий громад области, который недавно утвердил Кабмин. Поэтому люди вышли на акцию протеста.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Новий день.

Местных жителей возмутило, что правительство решило объединить все местные общины в одну ОТГ. Хотя по одной из версий перспективного плана там предполагалось создание Новотроицкой, Сивашской, Чкаловской и Громовской ОТГ.

По словам заместителя Новотроицкого поселкового головы Татьяны Левошич, их громаде не выгодно присоединять к себе все села района. Мол, экономические расчеты показывают, что их будущая ОТГ может получить 9,6 млн грн дополнительных поступлений. В случае же объединения по принципу "один район – одна громада" это будет лишь 7,6 млн грн.

По словам Громовского сельского головы Сергея Ляшко, их ОТГ по расчетам тоже была бы экономически состоятельной. Но все соседние сельсоветы еще в 2017 году отказались объединяться с Громовкой.

В свою очередь председатель Новотроицкой райгосадминистрации Наталья Солтановская отметила, что создание четырех ОТГ предлагалось еще в 2015 году, однако за эти 5 лет ни один сельский или поселковый совет не воспользовался такой возможностью. Люди высказывали разные мнения, а в утвержденном перспективном плане учтено мнение большинства.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в Украине наблюдается сворачивание реформы децентрализации, а органы местного самоуправления теряют полномочия.

Напомним, 7 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования ОТГ Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.

13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской.

Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.