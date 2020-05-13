"Газовое дело” Онищенко: обвинительный акт объявили заочно
В Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по существу по делу против бывшего народного депутата Александра Онищенко и его финансового директора.
Об итогах слушания сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает RegioNews.
Прокурор и адвокат произнесли вступительные речи, объявили краткое изложение обвинительного акта.
Заметим, защитники Онищенко просили предоставить им более чем полгода на ознакомление с материалами дела (188 дней). Суд отклонил это ходатайство, следующее рассмотрение назначили уже на 14 мая. К слову, досудебное расследование так называемого "газового дела” окончательно завершили в начале прошлого года.
Фигурантом этого же дела является бывший председатель ГФС Роман Насиров. Заседание суда по его делу и по делу его подчиненного в очередной раз перенесли. Адвокаты потребовали дополнительное время на ознакомление.
Справка: народного депутата VII созыва Александра Онищенко считают организатором криминальной схемы по перепродаже на аукционах газа, добытого государственной компанией "Укргаздобыча”, через ряд фирм. Екс-главе ГФС Насірову инкриминировали необоснованное предоставление налоговой рассрочки этим коммерческим структурам. В целом государству был нанесен ущерб почти на 3 млрд гривен. Главный фигурант дела Онищенко бежал из Украины в 2016 году. Сейчас он находится в Германии, идут переговоры о его экстрадиции.
Напомним, нарушения в работе "Укргаздобычи” обнаружили еще в 2015 году. А отстраненній из-за дела Насиров сумел доказать неправомерность своего увольнения в суде.
- 20:59 13 мая Мэрия Харькова: надо открыть метро, чтобы избежать заражений
- 20:24 13 мая Коронавирус может перечеркнуть все успехи здравоохранения, - ВОЗ
- 19:39 13 мая Минюст ожидает иски из-за "антиколомойского” закона
- 19:12 13 мая Минфин надеется получить транш от МВФ еще в мае
- 19:08 13 мая В Харькове сменили начальника райотдела полиции после "слитого" в сеть скандального совещания
- 18:58 13 мая Заместитель Филатова рассказал когда и как в Днепре закончится карантин
- 22:00 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 18:30 12 мая Коронавирус: самое важное за сутки