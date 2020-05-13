"Газовое дело” Онищенко: обвинительный акт объявили заочно

Первое слушание прошло в Высшем антикоррупционном суде

Фото: Facebook Александр Онищенко

Первое слушание прошло в Высшем антикоррупционном суде

В Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по существу по делу против бывшего народного депутата Александра Онищенко и его финансового директора.

Об итогах слушания сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает RegioNews.

Прокурор и адвокат произнесли вступительные речи, объявили краткое изложение обвинительного акта.

Заметим, защитники Онищенко просили предоставить им более чем полгода на ознакомление с материалами дела (188 дней). Суд отклонил это ходатайство, следующее рассмотрение назначили уже на 14 мая. К слову, досудебное расследование так называемого "газового дела” окончательно завершили в начале прошлого года.

Фигурантом этого же дела является бывший председатель ГФС Роман Насиров. Заседание суда по его делу и по делу его подчиненного в очередной раз перенесли. Адвокаты потребовали дополнительное время на ознакомление.

Справка: народного депутата VII созыва Александра Онищенко считают организатором криминальной схемы по перепродаже на аукционах газа, добытого государственной компанией "Укргаздобыча”, через ряд фирм. Екс-главе ГФС Насірову инкриминировали необоснованное предоставление налоговой рассрочки этим коммерческим структурам. В целом государству был нанесен ущерб почти на 3 млрд гривен. Главный фигурант дела Онищенко бежал из Украины в 2016 году. Сейчас он находится в Германии, идут переговоры о его экстрадиции.

Напомним, нарушения в работе "Укргаздобычи” обнаружили еще в 2015 году. А отстраненній из-за дела Насиров сумел доказать неправомерность своего увольнения в суде.