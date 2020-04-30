Справа Гладковских-Свинарчуков: 6 нових фігурантів
У справі про корупцію в Укроборонпромі з'явилися нові фігуранти. Мова про розслідування, в якому проходять Олег та Ігор Гладковські.
Детективи Національного антикорупційного бюро під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру шести особам, передає RegioNews.
Четверо з них - це колишнє фактичне керівництво ТОВ "Оптимумспецдеталь", а також ексдиректор та ексбухгалтер фірми. Саме це підприємство постачало державному концерну старі деталі, які контрабандою ввозили на територію України.
НАБУ підозрює колишній топ-менеджмент компанії в ухиленні від сплати податків майже на 50 млн гривень і в легалізації відмитих грошей.
Крім того, НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику міністра оборони України, який разом з Олегом Гладковський, ексзаступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони, організував закупівлю сумнівної продукції.
Нагадаємо, у минулому році після журналістського розслідування НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Олега Гладковського (прізвище до 2014 року - Свинарчук). У жовтні чоловіка заарештували і випустили під заставу, нещодавно Гладковський домігся можливості виїжджати за межі області. Слідство все ще триває.
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