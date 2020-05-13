19:39  13 травня
Мін’юст очікує на позови через "антиколомойський” закон
12:57  13 травня
Кличко хоче відкрити метро з 25 травня
20:24  13 травня
Коронавірус може перекреслити усі успіхи охорони здоров'я, - ВООЗ
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
13 травня 2020, 15:57 9

Посадовців МВС та ДМС підозрюють у зливі інформації з обмеженим доступом

Читайте также
на русском языке
13 травня 2020, 15:57 9
Читайте также на русском языке
Персональні дані українців розповсюдили на анонімному телеграм-каналі
Фото з відкритих джерел
Персональні дані українців розповсюдили на анонімному телеграм-каналі

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування через витік інформації, що містила персональні дані громадян України та була розповсюджена в одному із анонімних каналів у телеграм.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби.

Досудове розслідування розпочато за ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом і заподіяло істотну шкоду.

Нагадаємо, додаток "Дія" звинуватили у "зливі" персональних даних українців. Раніше у Кабміні заявили, що додаток "Дія" встановили собі вже більше трьох мільйонів українців.

Нацполіція почала розслідування у зв'язку з масштабним зливом персональних даних українців. Інформацію поширювали через анонімний Тelegram-канал. У МВС стверджують, що зловмисники об'єднали різні державні бази і бази недержавних організацій, при цьому використовували дані за різні періоди. Таким чином, запевняють правоохоронці, державний додаток для мобільних "Дія" жодним чином не пов'язаний з витоком.

Перед цим народний депутат України Олександр Дубинський звинуватив Міністерство цифровий трансформації у зливі персональних даних українців. У Мінцифри спростували усі звинувачення, пояснивши, що у них навіть немає своїх власних баз - додаток використовує інформацію з резервів.


ДБР діджиталізація кримінальна справа МВС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Поліція розслідує масштабний злив інформації про українців
12 травня 2020, 21:06
В сервісних центрах МВС запрацює електронна черга
11 травня 2020, 18:14
ДБР взялося за Міненерго: розслідують причини зупинки енергоблоків на АЕС
07 травня 2020, 16:21
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 травня 2020, 22:00
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59
Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04
Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
06 травня 2020, 13:15
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Сенкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси
Всі досьє »