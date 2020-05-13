Посадовців МВС та ДМС підозрюють у зливі інформації з обмеженим доступом

Персональні дані українців розповсюдили на анонімному телеграм-каналі

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Персональні дані українців розповсюдили на анонімному телеграм-каналі

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування через витік інформації, що містила персональні дані громадян України та була розповсюджена в одному із анонімних каналів у телеграм.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби.

Досудове розслідування розпочато за ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом і заподіяло істотну шкоду.

Нагадаємо, додаток "Дія" звинуватили у "зливі" персональних даних українців. Раніше у Кабміні заявили, що додаток "Дія" встановили собі вже більше трьох мільйонів українців.

Нацполіція почала розслідування у зв'язку з масштабним зливом персональних даних українців. Інформацію поширювали через анонімний Тelegram-канал. У МВС стверджують, що зловмисники об'єднали різні державні бази і бази недержавних організацій, при цьому використовували дані за різні періоди. Таким чином, запевняють правоохоронці, державний додаток для мобільних "Дія" жодним чином не пов'язаний з витоком.

Перед цим народний депутат України Олександр Дубинський звинуватив Міністерство цифровий трансформації у зливі персональних даних українців. У Мінцифри спростували усі звинувачення, пояснивши, що у них навіть немає своїх власних баз - додаток використовує інформацію з резервів.