ДБР взялося за Міненерго: розслідують причини зупинки енергоблоків на АЕС
ДБР розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
Про це йдеться на сайті ДБР, пише RegioNews.
Посадові особи Міністерства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2020 рік. Ним передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв та роботу на зниженій потужності енергоблоків. Натомість збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній.
У зв'язку з цим відбувається зниження виробництва атомної енергії на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків Державному бюджету України та банкрутства об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, наголосили в ДБР.
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