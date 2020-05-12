Поліція розслідує масштабний злив інформації про українців
Нацполіція почала розслідування у зв'язку з масштабним зливом персональних даних українців.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, передає RegioNews.
Інформацію поширювали через анонімний Тelegram-канал. У МВС стверджують, що зловмисники об'єднали різні державні бази і бази недержавних організацій, при цьому використовували дані за різні періоди. Таким чином, запевняють правоохоронці, державний додаток для мобільних "Дія" жодним чином не пов'язаний з витоком.
Роботу Тelegram-каналу зупинили, за фактом несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерів відкрили кримінальне провадження.
Зазначимо, перед цим народний депутат України Олександр Дубинський звинуватив Міністерство цифровий трансформації у зливі персональних даних українців. У Мінцифри спростували усі звинувачення, пояснивши, що у них навіть немає своїх власних баз - додаток використовує інформацію з резервів.
Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що додаток "Дія" встановили собі вже більше трьох мільйонів українців.
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