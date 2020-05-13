Должностных лиц МВД и ДМС подозревают в сливе информации с ограниченным доступом
Следователи ГБР начали досудебное расследование из-за утечки информации, что содержала персональные данные граждан Украины и была распространена в одном из анонимных каналов в телеграмм.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.
Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что повлекло несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, причинившее существенный вред.
Напомним, приложение "Дия" обвинили в "сливе" персональных данных украинцев. Ранее в Кабмине заявили, что приложение "Дия" установили себе уже более трех миллионов украинцев.
Нацполиция начала расследование в связи с масштабным сливом персональных данных украинцев. Информацию распространяли через анонимный Тelegram-канал. В МВД утверждают, что злоумышленники соединяли различные государственные базы и базы негосударственных организаций, при этом использовали данные за разные периоды. Таким образом, уверяют правоохранители, государственное приложение для мобильных "Дия" никоим образом не связано с утечкой.
Перед этим народный депутат Украины Александр Дубинский обвинил Министерство цифровой трансформации в сливе персональных данных украинцев. В министерстве опровергли все обвинения, объяснив, что у них даже нет своих собственных баз - приложение использует информацию из резервов.
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