Додаток "Дія" використовує три мільйони українців

У Мінцифри розповіли про причини повільної трансформації документообігу

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У Мінцифри розповіли про причини повільної трансформації документообігу

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за три місяці функціонування програми "Дія" користувачі встановили його близько трьох мільйонів разів

Про це сам чиновник заявив на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

Федоров уточнив, що, крім людей, що використовують додаток, є значна кількість тих, хто авторизувався на урядовому порталі та використовує субпродукти Мінцифри. Крім того, у відомстві заявили про низку проектів, які ще перебувають на стадії розробки.

Михайло Федоров пояснив також,чому у користувачів програми виникають проблеми (відмова приймати електронні документи або ж проблеми з базами, в яких не відображається інформація). Міністр заявив, що причин повільної трансформації кілька. Це некомпетентність і корумпованість чиновників, які не хочуть робити реєстри прозорими, щоб було зручніше використовувати їх у своїх цілях. До того ж, самі бази далеко не досконалі і потребують верифікації.

Нагадаємо, раніше уряд зрівнявв значення електронного і паперового паспорта. Крім того, Кабмін закликав використовувати додаток для оформлення допомоги по безробіттю.