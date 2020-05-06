Додаток "Дія" використовує три мільйони українців
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за три місяці функціонування програми "Дія" користувачі встановили його близько трьох мільйонів разів
Про це сам чиновник заявив на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.
Федоров уточнив, що, крім людей, що використовують додаток, є значна кількість тих, хто авторизувався на урядовому порталі та використовує субпродукти Мінцифри. Крім того, у відомстві заявили про низку проектів, які ще перебувають на стадії розробки.
Михайло Федоров пояснив також,чому у користувачів програми виникають проблеми (відмова приймати електронні документи або ж проблеми з базами, в яких не відображається інформація). Міністр заявив, що причин повільної трансформації кілька. Це некомпетентність і корумпованість чиновників, які не хочуть робити реєстри прозорими, щоб було зручніше використовувати їх у своїх цілях. До того ж, самі бази далеко не досконалі і потребують верифікації.
Нагадаємо, раніше уряд зрівнявв значення електронного і паперового паспорта. Крім того, Кабмін закликав використовувати додаток для оформлення допомоги по безробіттю.
- 11:35 06 травня В Івано-Франківській області 59 смертей від COVID-19
- 11:22 06 травня В МОЗ шоковані невиплатою зарплати медикам у регіонах та обіцяють, що кошти скоро будуть
- 11:16 06 травня У Вінниці з Днем перемоги вітають олені
- 11:09 06 травня Допомога на карантині: на Херсонщині родинам дapувaли куpeй тa poзcaду
- 11:05 06 травня З Німеччини евакуювали сотню українців
- 10:46 06 травня Через спотворення "Стільського городища" розпочато кримінальне провадження
- 21:53 05 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 09:00 29 квітня Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе