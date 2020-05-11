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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
11 травня 2020, 17:43 2

"Динамо" Київ відновлює тренування для гравців клубу

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11 травня 2020, 17:43 2
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Всім гравцям і тренерам провели тести на коронавірус
Фото: сторінка клубу у Facebook
Всім гравцям і тренерам провели тести на коронавірус

На вівторок, 12 травня, для гравців київського «Динамо» заплановане повернення до повноцінного тренувального процесу. Уся перша команда «Динамо», тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку клубу в Facebook.

Команда збереться на НТБ "Динамо" в Конча-Заспі о 10 годині ранку і проведе перше тренування після введення карантинних обмежень в Україні.

Загальнокомандні тренування призупинені 18 березня, коли в Україні були припинені всі футбольні змагання, а через кілька днів у Києві був встановлений режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією COVID-19.

Майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі по наданій тренерським штабом програмі. Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу і роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.

Вже завтра "Динамо" відновить повноцінний тренувальний процес На вівторок, 12 травня, заплановано довгоочікуване для...

Опубліковано FC Dynamo Kyiv Понеділок, 11 травня 2020 р.

Нагадаємо, 11 травня стартував перший етап послаблення карантинних заходів, вжитих для протидії поширенню пандемії COVID-19. Серед іншого, уряд зняв заборону на підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.


коронавірус футбол команда Київ
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