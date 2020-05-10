У МЗС запевняють, що для виїзду за кордон не потрібно ніяких дозволів

Заборона стосується лише аеропортів та деяких пунктів пропуску

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Заборона стосується лише аеропортів та деяких пунктів пропуску

В Україні законодавчо не заборонено виїзд громадян України за кордон, однак повітряне сполучення в Україні офіційно закрите.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає RegioNews.

Таку заяву у відомстві зробили у відповідь на повідомлення низки іноземних дипломатичних місій, в тому числі посольством Великої Британії про те, що Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС.

У міністерстві запевняють, що при ухваленні рішення стосовно авіарейсів МЗС виконує лише функцію комунікатора, а заборона стосується лише аеропортів та деяких пунктів пропуску.

В умовах протидії епідемії коронавірусу в Україні, уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, для повітряного сполучення. У цьому контексті МЗС інформувало іноземні дипломатичні представництва в Україні щодо тих пунктів пропуску через державний кордон, які тимчасово не працюють", - повідомили у МЗС.

Чиновники запевняють, що жодної іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання спеціального дозволу на виїзд українців, в тому числі з дозволом на проживання в інших країнах, міністерство не надавало.

У зовнішньополітичному відомстві говорять, що МЗС виконує комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади та іноземними дипломатичними представництвами в Україні.

Нагадаємо, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Авіаперевізники Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa упродовж травня - максимум на початку червня планують відновити регулярні рейси з України до Європи.

29 квітня Державна авіаційна служба заборонила компанії МАУ виліт літака з українськими заробітчанами до Великобританії.