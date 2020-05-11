"Динамо" Киев возобновляет тренировки для игроков клуба

Всем игрокам и тренерам провели тесты на коронавирус

Фото: страница клуба в Facebook

Всем игрокам и тренерам провели тесты на коронавирус

На вторник, 12 мая, для игроков киевского «Динамо» запланировано возвращение к полноценному тренировочному процессу. Вся первая команда «Динамо», тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Команда соберется на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине.

Общекомандные тренировки приостановлены 18 марта, когда в Украине были прекращены все футбольные соревнования всех возрастов, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19.

Почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по предоставляемой тренерским штабом программе. Игроки тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

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Напомним, 11 мая стартовал первый этап послабления карантинных мер, принятых для предотвращения распространения пандемии COVID-19. Среди прочего, правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.