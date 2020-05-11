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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
11 мая 2020, 17:43 4

"Динамо" Киев возобновляет тренировки для игроков клуба

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11 мая 2020, 17:43 4
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Всем игрокам и тренерам провели тесты на коронавирус
Фото: страница клуба в Facebook
Всем игрокам и тренерам провели тесты на коронавирус

На вторник, 12 мая, для игроков киевского «Динамо» запланировано возвращение к полноценному тренировочному процессу. Вся первая команда «Динамо», тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Команда соберется на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине.

Общекомандные тренировки приостановлены 18 марта, когда в Украине были прекращены все футбольные соревнования всех возрастов, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19.

Почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по предоставляемой тренерским штабом программе. Игроки тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

Вже завтра "Динамо" відновить повноцінний тренувальний процес На вівторок, 12 травня, заплановано довгоочікуване для...

Опубліковано FC Dynamo Kyiv Понеділок, 11 травня 2020 р.

Напомним, 11 мая стартовал первый этап послабления карантинных мер, принятых для предотвращения распространения пандемии COVID-19. Среди прочего, правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.


коронавирус футбол команда Киев
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