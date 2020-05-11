В Україні від COVID-19 померли 22 медики
Коронавірус в Україні виявили у понад 3 тис медиків, 22 з них - померли.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.
В Україні підтверджено 15 648 випадків COVID-19, з них 416 протягом останньої доби.
Хворобу підтверджено у 3 026 медиків. 2 479 медпрацівників перебувають на амбулаторному лікуванні, 547 - потребували госпіталізації. 19 медиків потребували підключення до апарату штучної вентиляції легенів.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, в Україні померли 408 людей, з них 22 - медпрацівники.
824 медпрацівника подолали недугу.
Нагадаємо, у Києві за добу COVID-19 виявили у 66 осіб. Серед нових інфікованих коронавірус виявили у шести медичних працівників.
Полтавщина виплатила доплату медикам, по решті областей будуть розбиратися, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Медпрацівникам в середньому доплатили по 21 тисячі гривень.
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