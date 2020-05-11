В Украине от COVID-19 умерли 22 медика
Коронавирус в Украине выявили у более чем 3 тыс медиков, 22 из них - умерли.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.
В Украине подтверждено 15 648 случаев COVID-19, из них 416 в течение последних суток.
Болезнь подтверждена у 3 026 медиков. 2 479 медработников находятся на амбулаторном лечении, 547 - нуждались в госпитализации. 19 медиков нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.
В результате осложнений, вызванных болезнью, в Украине умерли 408 человек, из них 22 - медработники.
824 медработника преодолели недуг.
Напомним, в Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 66 человек. Среди новых инфицированных коронавирус обнаружили в шести медицинских работников.
Полтавщина выплатила доплату медикам, по остальным областям будут разбираться, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Медработникам в среднем доплатили по 21 тысячи гривен.
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