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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
09 травня 2020, 09:46 16

В Україні підтвердили вже 14710 випадків COVID-19

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09 травня 2020, 09:46 16
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Від початку епідемії одужали 2909 хворих, померли - 376
Фото: everest
Від початку епідемії одужали 2909 хворих, померли - 376

Станом на ранок 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 1 026 дітей та 2 854 медиків.

Про це повідомило МОЗ України, пише RegioNews.

За добу зафіксовано 515 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 522 випадки;
  • Волинська область — 445 випадків;
  • Дніпропетровська область — 681 випадок;
  • Донецька область — 99 випадків;
  • Житомирська область — 485 випадків;
  • Закарпатська область — 678 випадків;
  • Запорізька область — 320 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1095 випадків;
  • Кіровоградська область — 411 випадків;
  • м. Київ — 1771 випадок;
  • Київська область — 959 випадків;
  • Львівська область — 699 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 204 випадки;
  • Одеська область — 619 випадків;
  • Полтавська область — 240 випадків;
  • Рівненська область — 877 випадків;
  • Сумська область — 152 випадки;
  • Тернопільська область — 977 випадків;
  • Харківська область — 528 випадків;
  • Херсонська область — 156 випадків;
  • Хмельницька область — 165 випадків;
  • Чернівецька область — 2179 випадків;
  • Черкаська область — 333 випадки;
  • Чернігівська область — 73 випадки.

На амбулаторному лікуванні перебуває 10 082 пацієнти, з них 845 дітей та 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них 181 дитина та 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 376 людей, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 2 909 пацієнтів вже одужали, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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