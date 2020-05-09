В Україні підтвердили вже 14710 випадків COVID-19
Станом на ранок 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 1 026 дітей та 2 854 медиків.
Про це повідомило МОЗ України, пише RegioNews.
За добу зафіксовано 515 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 522 випадки;
- Волинська область — 445 випадків;
- Дніпропетровська область — 681 випадок;
- Донецька область — 99 випадків;
- Житомирська область — 485 випадків;
- Закарпатська область — 678 випадків;
- Запорізька область — 320 випадків;
- Івано-Франківська область — 1095 випадків;
- Кіровоградська область — 411 випадків;
- м. Київ — 1771 випадок;
- Київська область — 959 випадків;
- Львівська область — 699 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 204 випадки;
- Одеська область — 619 випадків;
- Полтавська область — 240 випадків;
- Рівненська область — 877 випадків;
- Сумська область — 152 випадки;
- Тернопільська область — 977 випадків;
- Харківська область — 528 випадків;
- Херсонська область — 156 випадків;
- Хмельницька область — 165 випадків;
- Чернівецька область — 2179 випадків;
- Черкаська область — 333 випадки;
- Чернігівська область — 73 випадки.
На амбулаторному лікуванні перебуває 10 082 пацієнти, з них 845 дітей та 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них 181 дитина та 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 376 людей, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 2 909 пацієнтів вже одужали, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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