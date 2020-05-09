В Україні підтвердили вже 14710 випадків COVID-19

Від початку епідемії одужали 2909 хворих, померли - 376

Фото: everest

Від початку епідемії одужали 2909 хворих, померли - 376

Станом на ранок 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 1 026 дітей та 2 854 медиків.

Про це повідомило МОЗ України, пише RegioNews.

За добу зафіксовано 515 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 522 випадки;

Волинська область — 445 випадків;

Дніпропетровська область — 681 випадок;

Донецька область — 99 випадків;

Житомирська область — 485 випадків;

Закарпатська область — 678 випадків;

Запорізька область — 320 випадків;

Івано-Франківська область — 1095 випадків;

Кіровоградська область — 411 випадків;

м. Київ — 1771 випадок;

Київська область — 959 випадків;

Львівська область — 699 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 204 випадки;

Одеська область — 619 випадків;

Полтавська область — 240 випадків;

Рівненська область — 877 випадків;

Сумська область — 152 випадки;

Тернопільська область — 977 випадків;

Харківська область — 528 випадків;

Херсонська область — 156 випадків;

Хмельницька область — 165 випадків;

Чернівецька область — 2179 випадків;

Черкаська область — 333 випадки;

Чернігівська область — 73 випадки.

На амбулаторному лікуванні перебуває 10 082 пацієнти, з них 845 дітей та 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них 181 дитина та 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 376 людей, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 2 909 пацієнтів вже одужали, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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