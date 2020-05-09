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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 мая 2020, 09:46 2

В Украине подтвердили уже 14710 случаев COVID-19

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09 мая 2020, 09:46 2
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От начала эпидемии выздоровели 2909 больных, умерли - 376
Фото: everest
От начала эпидемии выздоровели 2909 больных, умерли - 376

По состоянию на утро 9 мая в Украине 14710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровел. Болезнь подтверждена у 1 026 детей и 2 854 медиков.

Об этом сообщил Минздрав Украины, пишет RegioNews.

За сутки зафиксировано 515 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 522 случая;
  • Волынская область — 445 случаев;
  • Днепропетровская область — 681 случай;
  • Донецкая область — 99 случаев;
  • Житомирская область — 485 случаев;
  • Закарпатская область — 678 случаев;
  • Запорожская область — 320 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1095 случаев;
  • Кировоградская область — 411 случаев;
  • г. Киев — 1771 случай;
  • Киевская область — 959 случаев;
  • Львовская область — 699 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 204 случая;
  • Одесская область — 619 случаев;
  • Полтавская область — 240 случаев;
  • Ровенская область — 877 случаев;
  • Сумская область — 152 случая;
  • Тернопольская область — 977 случаев;
  • Харьковская область — 528 случаев;
  • Херсонская область — 156 случаев;
  • Хмельницкая область — 165 случаев;
  • Черновицкая область — 2179 случаев;
  • Черкасская область — 333 случая;
  • Черниговская область — 73 случая.

На амбулаторном лечении находится 10 082 пациента, из них 845 детей и 2 343 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4 628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 376 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).

В общем 2 909 пациентов уже выздоровели, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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