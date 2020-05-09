В Украине подтвердили уже 14710 случаев COVID-19
По состоянию на утро 9 мая в Украине 14710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровел. Болезнь подтверждена у 1 026 детей и 2 854 медиков.
Об этом сообщил Минздрав Украины, пишет RegioNews.
За сутки зафиксировано 515 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 522 случая;
- Волынская область — 445 случаев;
- Днепропетровская область — 681 случай;
- Донецкая область — 99 случаев;
- Житомирская область — 485 случаев;
- Закарпатская область — 678 случаев;
- Запорожская область — 320 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1095 случаев;
- Кировоградская область — 411 случаев;
- г. Киев — 1771 случай;
- Киевская область — 959 случаев;
- Львовская область — 699 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 204 случая;
- Одесская область — 619 случаев;
- Полтавская область — 240 случаев;
- Ровенская область — 877 случаев;
- Сумская область — 152 случая;
- Тернопольская область — 977 случаев;
- Харьковская область — 528 случаев;
- Херсонская область — 156 случаев;
- Хмельницкая область — 165 случаев;
- Черновицкая область — 2179 случаев;
- Черкасская область — 333 случая;
- Черниговская область — 73 случая.
На амбулаторном лечении находится 10 082 пациента, из них 845 детей и 2 343 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4 628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 376 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).
В общем 2 909 пациентов уже выздоровели, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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