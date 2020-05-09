В Украине подтвердили уже 14710 случаев COVID-19

От начала эпидемии выздоровели 2909 больных, умерли - 376

Фото: everest

От начала эпидемии выздоровели 2909 больных, умерли - 376

По состоянию на утро 9 мая в Украине 14710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровел. Болезнь подтверждена у 1 026 детей и 2 854 медиков.

Об этом сообщил Минздрав Украины, пишет RegioNews.

За сутки зафиксировано 515 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 522 случая;

Волынская область — 445 случаев;

Днепропетровская область — 681 случай;

Донецкая область — 99 случаев;

Житомирская область — 485 случаев;

Закарпатская область — 678 случаев;

Запорожская область — 320 случаев;

Ивано-Франковская область — 1095 случаев;

Кировоградская область — 411 случаев;

г. Киев — 1771 случай;

Киевская область — 959 случаев;

Львовская область — 699 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 204 случая;

Одесская область — 619 случаев;

Полтавская область — 240 случаев;

Ровенская область — 877 случаев;

Сумская область — 152 случая;

Тернопольская область — 977 случаев;

Харьковская область — 528 случаев;

Херсонская область — 156 случаев;

Хмельницкая область — 165 случаев;

Черновицкая область — 2179 случаев;

Черкасская область — 333 случая;

Черниговская область — 73 случая.

На амбулаторном лечении находится 10 082 пациента, из них 845 детей и 2 343 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4 628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 376 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).

В общем 2 909 пациентов уже выздоровели, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)