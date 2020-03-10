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10 березня 2020, 16:22 7

В Україні працюють над впровадженням електронного голосування на виборах

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10 березня 2020, 16:22 7
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Міністерство цифрової трансформації працює над запровадженням процедури електронного голосування на виборах в Україні
Фото: pixabay
Міністерство цифрової трансформації працює над запровадженням процедури електронного голосування на виборах в Україні

Про це повідомляється на сторінці Мінцифри у Facebook, передає RegioNews.

"Ми працюємо над тим, щоб запровадити електронне голосування на виборах. Минулого тижня народні депутати комітетів з цифрової трансформації та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Центральна виборча комісія та Мінцифри на спільній нараді обговорювали майбутній законопроєкт про електронне голосування", - повідомили в міністерстві.

Чиновники зазначають, що відомство вже має дослідження, яке підтверджує доцільність запровадження нових виборчих технологій від USAID Ukraine - USAID Україна та UK aid.

Крім того, є робоча група, що працює над майбутнім законопроєктом, і концепцією пілотного е-голосування на закордонних виборчих дільницях.

У відомстві додали, що на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року, повноцінного е-голосування ще не буде.

Нагадаємо, ЦВК не буде допускати до участі в місцевих виборах 2020 року партії, в списках яких не буде дотримано усіх гендерних квот.


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