Приложение "Дія” использует три миллиона украинцев
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что за три месяца функционирования приложения “Дія” пользователи установили его около трех миллионов раз.
Об этом сам чиновник заявил на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Федоров уточнил, что, помимо людей, использующих приложение, существует значительное количество тех, кто авторизовался на правительственном портале и использует субпродукты Минцифры. Кроме того, в в ведомстве заявили про ряд проектов, которые еще пребывают на стадии разработки.
Михаил Федоров пояснил также, из-за чего у пользователей приложения возникают проблемы (отказ принимать электронные документы или же проблемы с базами, в которых не отображается информация). Министр заявил, что причин медленной трансформации несколько. Это некомпетентность и коррумпированность чиновников, которые не хотят делать реестры прозрачными, чтобы было удобнее использовать их в своих целях. К тому же, сами базы далеко не совершенны и нуждаются в верификации.
Напомним, ранее правительство уравняло значение электронного и бумажного паспорта. Кроме того, Кабмин призвал использовать приложение для оформления пособий по безработице.
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