Допомогу по безробіттю тепер можна оформити онлайн

Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю

Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю

Уряд України підтримав запуск експериментального проекту оформлення статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю онлайн через портал "Дія", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Тепер, щоб оформити статус безробітного, необхідно авторизуватися на порталі "Дія”, обрати відповідну послугу та заповнити анкету та прикріпити визначений перелік документів", - повідомляється на сторінці Шмигаля в соцмережі Facebook.

За словами прем'єра, ця процедура займе близько 10 хвилин, а термін розгляду заявок у центрі зайнятості не має перевищити один робочий день.

Також він додає, що сповіщення про результат обробленої заявки прийде на електронну пошту, смс-повідомленням на телефон, а також буде доступним в особистому кабінеті користувача на порталі "Дія".

Як повідомлялось раніше, мобільний додаток державних онлайн-послуг "Дія" запустило сервіс для малого і середнього бізнесу - національну онлайн-платформу "Дія.Бізнес".