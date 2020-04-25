Допомогу по безробіттю тепер можна оформити онлайн
Уряд України підтримав запуск експериментального проекту оформлення статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю онлайн через портал "Дія", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
"Тепер, щоб оформити статус безробітного, необхідно авторизуватися на порталі "Дія”, обрати відповідну послугу та заповнити анкету та прикріпити визначений перелік документів", - повідомляється на сторінці Шмигаля в соцмережі Facebook.
За словами прем'єра, ця процедура займе близько 10 хвилин, а термін розгляду заявок у центрі зайнятості не має перевищити один робочий день.
Також він додає, що сповіщення про результат обробленої заявки прийде на електронну пошту, смс-повідомленням на телефон, а також буде доступним в особистому кабінеті користувача на порталі "Дія".
Як повідомлялось раніше, мобільний додаток державних онлайн-послуг "Дія" запустило сервіс для малого і середнього бізнесу - національну онлайн-платформу "Дія.Бізнес".
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