17:03  25 квітня
Мера Покрова підозрюють у розкраданні та "відкатах”
12:58  25 квітня
На Житомирщині спалахнула нова пожежа - ДСНС
15:39  25 квітня
ВООЗ: одужання від Covid-19 не гарантує імунітету
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2020, 18:31 11

Допомогу по безробіттю тепер можна оформити онлайн

Читайте также
на русском языке
25 квітня 2020, 18:31 11
Читайте также на русском языке
Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю
Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю

Уряд України підтримав запуск експериментального проекту оформлення статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю онлайн через портал "Дія", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Тепер, щоб оформити статус безробітного, необхідно авторизуватися на порталі "Дія”, обрати відповідну послугу та заповнити анкету та прикріпити визначений перелік документів", - повідомляється на сторінці Шмигаля в соцмережі Facebook.

За словами прем'єра, ця процедура займе близько 10 хвилин, а термін розгляду заявок у центрі зайнятості не має перевищити один робочий день.

Також він додає, що сповіщення про результат обробленої заявки прийде на електронну пошту, смс-повідомленням на телефон, а також буде доступним в особистому кабінеті користувача на порталі "Дія".

Як повідомлялось раніше, мобільний додаток державних онлайн-послуг "Дія" запустило сервіс для малого і середнього бізнесу - національну онлайн-платформу "Дія.Бізнес".


Дія безробіття Україна прем'єр Деніс Шмигаль
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Уряд розблокував рахунки "Суспільного”
25 квітня 2020, 17:54
Кабмін розробив покроковий план виходу з карантину
24 квітня 2020, 21:56
Шмигаль розповів, як розподілятимуть кошти Фонду боротьби з COVID-19
23 квітня 2020, 15:27
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Останні Популярні
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »