У Житомирській області закрили на карантин лікарню
У центральній лікарні №2 Житомира в 16 медичних працівників діагностували коронавірус, тому госпіталізація пацієнтів в стаціонар тимчасово призупинена.
Про це під час брифінгу повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, передає RegioNews.
Упродовж минулого тижня її працівників протестували на COVID-19 методом ПЛР. Виявили 16 хворих, з-поміж яких 5 завідувачів відділень та особа з керівного складу медзакладу. Всі вони зараз знаходяться на самоізоляції, лікуються амбулаторно. Особи, з якими контактували хворі, встановлені", - написав він.
Мер Житомира додав, що діяльність стаціонару буде відновлено після проведення повної дезінфекції приміщень та проведення тестування працівників не раніше, ніж за два тижні.
Крім того, з 9 квітня пацієнтів з ГРВІ та підозрою на пневмонію будуть направляти виключно в лікарню №1, а хворих, які перебувають на завершальному етапі лікування, переведуть на амбулаторне доліковування.
Як повідомила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, станом на 5 травня у Житомирській області COVID-19 виявили у 112 медичних працівників, п'ятеро із них виявили упродовж останньої доби.
Начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик уточнив, що за останню добу в Коростені захворіли 4 медпрацівника, а в Бердичеві один. Їхній загальних стан задовільний.
Загалом в області уже 11 летальний випадків – минулої доби помер 89-річний чоловік.
Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.
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