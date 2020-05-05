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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 травня 2020, 15:55 19

У Житомирській області закрили на карантин лікарню

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05 травня 2020, 15:55 19
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Повноцінно заклад зможе відновити роботу не раніше, ніж через два тижні
Фото: cml1.zt.ua
Повноцінно заклад зможе відновити роботу не раніше, ніж через два тижні

У центральній лікарні №2 Житомира в 16 медичних працівників діагностували коронавірус, тому госпіталізація пацієнтів в стаціонар тимчасово призупинена.

Про це під час брифінгу повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, передає RegioNews.

Упродовж минулого тижня її працівників протестували на COVID-19 методом ПЛР. Виявили 16 хворих, з-поміж яких 5 завідувачів відділень та особа з керівного складу медзакладу. Всі вони зараз знаходяться на самоізоляції, лікуються амбулаторно. Особи, з якими контактували хворі, встановлені", - написав він.

Мер Житомира додав, що діяльність стаціонару буде відновлено після проведення повної дезінфекції приміщень та проведення тестування працівників не раніше, ніж за два тижні.

Крім того, з 9 квітня пацієнтів з ГРВІ та підозрою на пневмонію будуть направляти виключно в лікарню №1, а хворих, які перебувають на завершальному етапі лікування, переведуть на амбулаторне доліковування.

Як повідомила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, станом на 5 травня у Житомирській області COVID-19 виявили у 112 медичних працівників, п'ятеро із них виявили упродовж останньої доби.

Начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик уточнив, що за останню добу в Коростені захворіли 4 медпрацівника, а в Бердичеві один. Їхній загальних стан задовільний.

Загалом в області уже 11 летальний випадків – минулої доби помер 89-річний чоловік.

Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.


Житомирська область карантин коронавірус Сергій Сухомлин
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