Чим лікують коронавірус: МОЗ запустив сайт

Препарати обирали, виходячи з міжнародних рекомендацій

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Препарати обирали, виходячи з міжнародних рекомендацій

Міністерство охорони здоров'я запустило онлайн-платформу, де зібрана інформація про ліки, які застосовують для лікування хворих коронавірусом.

Ресурс розробив Державний експертний центр, передає RegioNews.

Терапії, яка боролася б безпосередньо з COVID-19, все ще не існує. Тому, повідомили в МОЗ, до протоколу лікування внесли ті ж препарати, які офіційно рекомендують використовувати США, Канада, Євросоюз, Австралія і Японія.

Наразі на сайті covid19.dec.gov.ua є інформація про антибіотики, антисептики, жарознижувальні та противірусні препарати, а також про медикаменти, що впливають на імунну відповідь організму і про ліки від супутніх хвороб, які ускладнюють перебіг коронавірусу.

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак додала, що новий ресурс призначений як для лікарів, так і для пацієнтів. При цьому у МОЗі попросили не займатися самолікуванням і звертатися до медиків.

В уряді кажуть, що регулярно радяться з колегами за кордоном з приводу лікування COVID-19. Найближчим часом мають провести консультації з польськими лікарями.

Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевалила за 10 тисяч осіб.