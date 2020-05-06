В пяти больницах будут тестировать препарат против коронавируса
Лекарство предназначено для локализации и ликвидации коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает RegioNews.
Речь идет о препарате "Биовен”, который произвело ООО "Биофарма Плазма”. Лекарство, как ожидают, может помочь снизить смертность от COVID-19. Ученые также хотят определить, можно ли применять это средство в профилактических целях.
Приказ Министерства здравоохранения предусматривает, что клинические испытания будут проходить в двух городских больницах Киева (№4 и №17), в городской больнице Белой Церкви (№3), а также во областной инфекционной больнице во Львове и в инфекционном отделении городской инфекционной больницы Одессы.
По предварительным данным, лекарственное средство нацелено не на борьбу с вирусом, а на ликвидацию последствий.
Напомним, ранее об исследовании отечественного препарата заявил президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, готовность к экспериментам не поддержало бывшее руководство Минздрава. Кроме того, обеспокоенность выразила Всемирная организация здравоохранения.
Также ранее Минздрав опубликовал список препаратов, которые применяют в борьбе с коронавирусом.
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