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06 мая 2020, 09:14 2

В пяти больницах будут тестировать препарат против коронавируса

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06 мая 2020, 09:14 2
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Клинические испытания пройдут на территории трех областей
Фото: pixabay.com
Клинические испытания пройдут на территории трех областей

Лекарство предназначено для локализации и ликвидации коронавирусной инфекции. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает RegioNews.

Речь идет о препарате "Биовен”, который произвело ООО "Биофарма Плазма”. Лекарство, как ожидают, может помочь снизить смертность от COVID-19. Ученые также хотят определить, можно ли применять это средство в профилактических целях.

Приказ Министерства здравоохранения предусматривает, что клинические испытания будут проходить в двух городских больницах Киева (№4 и №17), в городской больнице Белой Церкви (№3), а также во областной инфекционной больнице во Львове и в инфекционном отделении городской инфекционной больницы Одессы.

По предварительным данным, лекарственное средство нацелено не на борьбу с вирусом, а на ликвидацию последствий.

Напомним, ранее об исследовании отечественного препарата заявил президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, готовность к экспериментам не поддержало бывшее руководство Минздрава. Кроме того, обеспокоенность выразила Всемирная организация здравоохранения.

Также ранее Минздрав опубликовал список препаратов, которые применяют в борьбе с коронавирусом.


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