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05 травня 2020, 09:36 46

МОЗ: Приріст захворюваності на коронавірус дещо зменшився

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05 травня 2020, 09:36 46
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Водночас кількість підозр на COVID-19 за добу виросла вдвічі
Фото: pixabay.com
Водночас кількість підозр на COVID-19 за добу виросла вдвічі

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.

316 випадків стали летальними, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

Лідерами за кількістю інфікованих залишаються Київ, а також Чернівецька та Івано-Франківська області.

Найменше хворих на Луганщині, Чернігівщині та на Донеччині.

Розподіл хворих по областях такий:

Вінницька область — 454 випадки;

Волинська область — 343 випадки;

Дніпропетровська область — 478 випадків;

Донецька область — 83 випадки;

Житомирська область — 448 випадків;

Закарпатська область — 546 випадків;

Запорізька область — 287 випадків;

Івано-Франківська область — 1015 випадків;

Кіровоградська область — 401 випадок;

м. Київ — 1583 випадки;

Київська область — 866 випадків;

Львівська область — 514 випадків;

Луганська область — 38 випадків;

Миколаївська область — 163 випадки;

Одеська область — 469 випадків;

Полтавська область — 231 випадок;

Рівненська область — 779 випадків;

Сумська область — 112 випадків;

Тернопільська область — 923 випадки;

Харківська область — 377 випадків;

Херсонська область — 142 випадки;

Хмельницька область — 119 випадків;

Чернівецька область — 1948 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього з початку 2020 року надійшло 33 311 повідомлення про підозру на COVID-19

Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Це майже вдвічі більше, ніж за попередню добу.

Нагадаємо, раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.


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