МОЗ: Приріст захворюваності на коронавірус дещо зменшився
Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.
316 випадків стали летальними, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків.
Лідерами за кількістю інфікованих залишаються Київ, а також Чернівецька та Івано-Франківська області.
Найменше хворих на Луганщині, Чернігівщині та на Донеччині.
Розподіл хворих по областях такий:
Вінницька область — 454 випадки;
Волинська область — 343 випадки;
Дніпропетровська область — 478 випадків;
Донецька область — 83 випадки;
Житомирська область — 448 випадків;
Закарпатська область — 546 випадків;
Запорізька область — 287 випадків;
Івано-Франківська область — 1015 випадків;
Кіровоградська область — 401 випадок;
м. Київ — 1583 випадки;
Київська область — 866 випадків;
Львівська область — 514 випадків;
Луганська область — 38 випадків;
Миколаївська область — 163 випадки;
Одеська область — 469 випадків;
Полтавська область — 231 випадок;
Рівненська область — 779 випадків;
Сумська область — 112 випадків;
Тернопільська область — 923 випадки;
Харківська область — 377 випадків;
Херсонська область — 142 випадки;
Хмельницька область — 119 випадків;
Чернівецька область — 1948 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 64 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Всього з початку 2020 року надійшло 33 311 повідомлення про підозру на COVID-19
Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Це майже вдвічі більше, ніж за попередню добу.
Нагадаємо, раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.
- 13:41 05 травня У Києві відкрили три ринки, на черзі - ще два
- 13:03 05 травня Ізраїль заявив про створення вакцини від коронавіруса
- 12:52 05 травня Послаблення карантину: у Києві дозволили роботу МАФів з їжею
- 12:07 05 травня НАБУ оголосило нові підозри у справі Микитася
- 11:50 05 травня У ДНР зросла кількість хворих на коронавірус
- 11:49 05 травня Не сплатив 20 тисяч гривень за компослуги. У судовому реєстрі знайшли рішення стосовно Андрія Єрмака
- 11:05 05 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 15:36 28 квітня На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції