Доба у зоні ООС: 15 порушень режиму тиші

Один український військовий отримав поранення

Фото: Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Один український військовий отримав поранення

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування.

Про це повідомила пресслужба штабу ООС, передає RegioNews.

Зранку з 82 мм мінометів та вночі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції неподалік Невельського, хоча така зброя заборонена Мінськими домовленостями.

По околицях Богданівки противник вів вогонь двічі. Надвечір російські окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а з настанням темряви випустили 14 мін 82-го калібру.

Біля Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки та двічі неподалік Авдіївки противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У середу обстріли Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї продовжилися.

По наших військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового, російські найманці двічі відкривали вогонь – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї.

Оборонців Кримського ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По захисниках населеного пункту Південне противник двічі відкривав вогонь – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

У відповідь на інші обстріли бійці ЗСУ відкрили вогонь зі штатного озброєння. 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, перед цим на Донбасі було зафіксовано 12 обстрілів. Крім того, окупанти випустили ракету у напрямку населеного пункту.