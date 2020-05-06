Доба у зоні ООС: 15 порушень режиму тиші
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування.
Про це повідомила пресслужба штабу ООС, передає RegioNews.
Зранку з 82 мм мінометів та вночі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції неподалік Невельського, хоча така зброя заборонена Мінськими домовленостями.
По околицях Богданівки противник вів вогонь двічі. Надвечір російські окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а з настанням темряви випустили 14 мін 82-го калібру.
Біля Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки та двічі неподалік Авдіївки противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У середу обстріли Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї продовжилися.
По наших військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового, російські найманці двічі відкривали вогонь – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї.
Оборонців Кримського ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
По захисниках населеного пункту Південне противник двічі відкривав вогонь – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім цього збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
У відповідь на інші обстріли бійці ЗСУ відкрили вогонь зі штатного озброєння. 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, перед цим на Донбасі було зафіксовано 12 обстрілів. Крім того, окупанти випустили ракету у напрямку населеного пункту.
- 11:35 06 травня В Івано-Франківській області 59 смертей від COVID-19
- 11:22 06 травня В МОЗ шоковані невиплатою зарплати медикам у регіонах та обіцяють, що кошти скоро будуть
- 11:16 06 травня У Вінниці з Днем перемоги вітають олені
- 11:09 06 травня Допомога на карантині: на Херсонщині родинам дapувaли куpeй тa poзcaду
- 11:05 06 травня З Німеччини евакуювали сотню українців
- 10:46 06 травня Через спотворення "Стільського городища" розпочато кримінальне провадження
- 21:53 05 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 09:00 29 квітня Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе