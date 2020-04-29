В зоні ООС загострення: 17 обстрілів, один військовий загинув
Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 17 обстрілів українських позицій, інтенсивність вогню різко зросла.
Про це повідомляє штаб Операціі об'єднаних сил, передає RegioNews.
Противник вів вогонь по наших позиціях неподалік Кам’янки з міномета 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Опитного ворог обстрілював з ручного протитанкового гранатомета.
Біля Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Наші захисники поблизу населеного пункту Кримське зранку тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці випустили 30 мін 120-го калібру. Надвечір противник обстрілював оборонців Кримського.
По захисниках Хутора Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь двічі – з артилерійських систем калібру 152 мм та 82 мм мінометів. Зранку по оборонцях Попасної ворог випустив 6 мін 82-го калібру та вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а надвечір обстрілював зі стрілецької зброї.
По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 120 мм та 82 мм випустив 9 мін, а неподалік Новолуганського застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Поблизу смт Новотошківське ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти використали тут 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм, а згодом вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
З настанням темряви окупанти вели вогонь по наших позиціях неподалік Зайцевого з мінометів 82-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На жаль, внаслідок обстрілів 28 квітня Україна втратила одного мужнього захисника. За попередніми даними розвідки, 28 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.
Від початку поточної доби російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Верхньоторецького, а з мінометів 82-го калібру вів вогонь поруч з Новотошківським. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, 28 квітня в зоні проведення ООС ворог дев'ять разів обстрілював позиції українських військ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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