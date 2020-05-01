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В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені
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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 11:06 15

В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені

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01 травня 2020, 11:06 15
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Станом на ранок 1 травня противник продовжує порушувати режим тиші
Фото: flickr
Станом на ранок 1 травня противник продовжує порушувати режим тиші

Упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів позицій українських військових.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Павлополя противник здійснив обстріл наших позицій із використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та кулеметів.

Селище Піски було обстріляне із 82 мм мінометів та кулеметів, а оборонців Кам’янки обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів.

Біля населених пунктів Авдіївка та Тарамчук противник застосовував гранатомети різних систем, а неподалік Красногорівки зафіксовано використання ворожого станкового протитанкового гранатомета.

Поблизу Новотошківського російські найманці тричі вели вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, автоматичних станкових гранатометів, а пізно ввечері використали 32 артилерійські снаряди калібру 122 мм.

По позиціях неподалік Новоолександрівки, Новозванівки та двічі по Оріховому ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру, використавши 56 мін.

Біля Хутора Вільного противник випустив 64 міни 82-го калібру по наших опорних пунктах, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів. Околиці Новгородського окупанти обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

30 квітня втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
Наші військовослужбовці вчасно і жорстко давали окупаційним підрозділам гідну відсіч на кожен обстріл.

За даними розвідки, 30 квітня наші військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

Станом на ранок 1 травня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення ООС зафіксовано 15 обстрілів, позиції Збройних сил України обстрілювала артилерія і снайпери.


Донбас ООС війна обстріли АТО
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