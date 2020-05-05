Доба на Донбасі: 12 обстрілів, один поранений
Збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню впродовж 4 травня.
Про це повідомив штаб Операції Об’єднаних сил, передає RegioNews.
Противник використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Ворог двічі обстрілював позиції неподалік Верхньоторецького з мінометів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Красногорівки застосував 14 мін 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.
Біля Новотроїцького, Авдіївки та два рази по околицях Старогнатівки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Водяного російські збройні формування застосовували станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Поруч з Широкиним ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по захисниках Кримського.
По оборонцях населеного пункту Оріхове противник вів вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів, використавши загалом 41 міну, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бійці Збройних сил України відповіли зі штатного озброєння по опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. При цьому, за даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цього знищили військову вантажівку противника.
5 травня обстріли продовжилися. Противник з 82 мм мінометів обстріляв наші позиції біля Невельського. Попри це, ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою.
Додамо, 4 травня військовослужбовці виявили некеровану авіаційну ракету С-8 на околицях Павлополя, у кількох десятках метрів від житлових будинків. За попередньою інформацією ракета була випущена напередодні російсько окупаційними військами з напрямку населеного пункту Верхньошироківське. На щастя, ракета не розірвалася. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Нагадаємо, напередодні було зафіксовано 11 порушень режиму "тиші” з боку окупантів. Тоді один наш військовий отримав поранення, і троє були травмовані.
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