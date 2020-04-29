28 квітня під час обстрілу російськими військовими позицій ЗСУ в районі проведення бойових дій у Луганській області загинув військовий ЗСУ 30-річний Олексій Лісін

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28 квітня під час обстрілу російськими військовими позицій ЗСУ в районі проведення бойових дій у Луганській області загинув військовий ЗСУ 30-річний Олексій Лісін

Про втрату повідомили на Facebook-сторінці 93 ОМБр "Холодний Яр”, передають RegioNews.

Солдат Олексій Лісін знаходився на бойовому посту, коли противник почав обстріл. Загинув від ураження уламком снаряду.

Олексій Лісін народився 30 березня 1990 року у селі Гірке Гуляйпільського району Запорізької області. До служби у ЗСУ працював далекобійником у місті Дніпро. До лав 93 ОМБр приєднався у 2019 році, брав участь в обороні Авдіївської промзони.

У загиблого бійця залишилися наречена Лілія, дочка від першого шлюбу 12-річна Ліда, молодший брат Микола та бабуся. Батьки Лісіна загинули під час пожежі. Тоді ж чоловік втратив і свій будинок.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби в зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 17 обстрілів українських позицій, інтенсивність вогню різко зросла. Одного українського бійця поранили.

Як повідомляли RegioNews раніше, 23 квітня у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий 33-річний Андрій Альошин.



