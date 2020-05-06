Сутки в зоне ООС: 15 нарушений режима тишины
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один – боевое травмирования.
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС, передает RegioNews.
Утром из 82 мм минометов и ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции неподалеку Невельского, хотя такое оружие запрещено Минскими договоренностями.
По окрестностям Богдановки противник вел огонь дважды. Вечером российские оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а с наступлением темноты выпустили 14 мин 82-го калибра.
Возле Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В среду обстрелы Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, продолжились.
По нашим военнослужащим, которые выполняют задачи вблизи Орехового, российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.
Защитников Крымского враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По защитникам населенного пункта Южное противник дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Кроме этого вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
В ответ на другие обстрелы бойцы ВСУ открыли огонь из штатного вооружения. 5 мая украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двух российских оккупантов. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, перед этим на Донбассе было зафиксировано 12 обстрелов. Кроме того, оккупанты выпустили ракету в направлении населенного пункта.
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