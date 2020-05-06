16:54  05 мая
Делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе снова возглавит Леонид Кучма
08:27  06 мая
Сутки в зоне ООС: 15 нарушений режима тишины
18:25  05 мая
МАУ организует перевозку украинских работников в пять стран
UA | RU
UA | RU
06 мая 2020, 08:27 11

Сутки в зоне ООС: 15 нарушений режима тишины

Читайте також
українською мовою
06 мая 2020, 08:27 11
Читайте також українською мовою
Один украинский военный получил ранения
Фото: Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Один украинский военный получил ранения

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один – боевое травмирования.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС, передает RegioNews.

Утром из 82 мм минометов и ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции неподалеку Невельского, хотя такое оружие запрещено Минскими договоренностями.

По окрестностям Богдановки противник вел огонь дважды. Вечером российские оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а с наступлением темноты выпустили 14 мин 82-го калибра.

Возле Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В среду обстрелы Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, продолжились.

По нашим военнослужащим, которые выполняют задачи вблизи Орехового, российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

Защитников Крымского враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам населенного пункта Южное противник дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

В ответ на другие обстрелы бойцы ВСУ открыли огонь из штатного вооружения. 5 мая украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двух российских оккупантов. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, перед этим на Донбассе было зафиксировано 12 обстрелов. Кроме того, оккупанты выпустили ракету в направлении населенного пункта.


Донбасс ООС война армия ВСУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В зоне ООС интенсивность вражеских обстрелов резко возросла, двое военных ранены
01 мая 2020, 11:06
На Донбассе погиб 30-летний боец ВСУ: фото
29 апреля 2020, 15:40
В зоне ООС обострение: 17 обстрелов, один военный погиб
29 апреля 2020, 08:46
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
05 мая 2020, 21:53
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
29 апреля 2020, 09:00
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »