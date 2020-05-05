В зоні ООС зафіксовано 6 обстрілів, працювали снайпери

На щастя, втрат серед українських військових немає

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На щастя, втрат серед українських військових немає

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Невельського ворог обстрілював наші позиції із 82 мм мінометів.

По оборонцях Павлополя противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по околицях Богданівки застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового, російські найманці двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї.

Захисників Кримського ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Сили ООС продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню та готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 3 травня внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування.