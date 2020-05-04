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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
04 травня 2020, 18:19 6

На Донбасі окупанти понесли великі втрати

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04 травня 2020, 18:19 6
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Українські військові у зоні ООС на Донбасі завдали втрат російським військовим та місцевим бойовикам - 10 чоловік особового складу противника були вбиті
Фото з Facebook-сторінки
Українські військові у зоні ООС на Донбасі завдали втрат російським військовим та місцевим бойовикам - 10 чоловік особового складу противника були вбиті

Про це інформують RegioNews з посиланням на речника Міноборони України.

"Як свідчать дані української розвідки, лише за минулу добу один окупант загинув та ще один дістав поранення. Окрім того, за уточненими даними, втрати противника 2 травня склали: безповоротні — чотири, санітарні — один. Також підрозділи окупантів втратили один міномет 120-го калібру", - сказав речник.

З 27 квітня по 3 травня під час бойових дій українські військові вбили 10 місцевих бойовиків та російських кадрових військових. Ще 14 дістали поранення різних ступенів важкості.

Як писали RegioNews раніше, 3 травня внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування.


ЗСУ військові Донецька область Луганська область Донбас бойовики РФ
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