ООС: троє українських військових отримали бойові травмування

Бойовики поблизу Оріхового обстріляли з мінометів позиції Збройних Сил

Фото: Міністерство оборони України

Бойовики поблизу Оріхового обстріляли з мінометів позиції Збройних Сил

Сьогодні, 3 травня, по українських захисниках стріляли з мінометів калібру 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування. Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних Сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстрілював наші позиції неподалік Широкиного, та Пищевика.

По околицях Богданівки загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Для припинення злочинної діяльності підрозділи Об’єднаних сил давали противнику результативну та вмотивовану відповідь. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомлені.

Два обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.