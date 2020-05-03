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03 травня 2020, 18:16 9

ООС: троє українських військових отримали бойові травмування

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03 травня 2020, 18:16 9
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Бойовики поблизу Оріхового обстріляли з мінометів позиції Збройних Сил
Фото: Міністерство оборони України
Бойовики поблизу Оріхового обстріляли з мінометів позиції Збройних Сил

Сьогодні, 3 травня, по українських захисниках стріляли з мінометів калібру 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування. Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних Сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстрілював наші позиції неподалік Широкиного, та Пищевика.

По околицях Богданівки загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Для припинення злочинної діяльності підрозділи Об’єднаних сил давали противнику результативну та вмотивовану відповідь. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомлені.

Два обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

"Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування", - зазначили у відомстві.


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