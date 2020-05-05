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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
05 травня 2020, 11:07 29

Перемовини на Донбасі: у президента розкрили подробиці

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05 травня 2020, 11:07 29
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Голова Офісу президента розповів про переговори на Донбасі

Для врегулювання ситуації на окупованій російськими військами території Донбасу потрібно до Консультативної ради у складі Тристоронньої контактної групи ввести місцеве населення із непідконтрольних територій

Про це голова ОПУ Андрій Єрмак розповів Atlantic Council, повідомляють RegioNews.

"Громадян України, у яких одне громадянство - українське, які не брали ніякої участі у війні проти України, які вимушено залишилися на окупованій території, не вбивали наших воїнів, не приймали злочинних рішень. З цими людьми ми готові розмовляти сьогодні в рамках Мінського процесу”, - сказав Єрмак.

Мав на увазі, що до складу Консультативної ради повинні увійти місцеві мешканці з непідконтрольних територій, які не втратили українське громадянство, мають паспорт лише нашої держави та не брали участі у бойових діях проти ЗСУ на боці місцевих бойовиків і російських кадрових військових.

Також голова ОПУ впевнений, що місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, можна й потрібно проводити на непідконтрольних територіях.

"І ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі”, - наголосив він.

Як писали RegioNews раніше, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).


ЛНР Донбас Андрій Єрмак ТКГ ОПУ мінські угоди ДНР
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