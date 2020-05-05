Перемовини на Донбасі: у президента розкрили подробиці
Для врегулювання ситуації на окупованій російськими військами території Донбасу потрібно до Консультативної ради у складі Тристоронньої контактної групи ввести місцеве населення із непідконтрольних територій
Про це голова ОПУ Андрій Єрмак розповів Atlantic Council, повідомляють RegioNews.
"Громадян України, у яких одне громадянство - українське, які не брали ніякої участі у війні проти України, які вимушено залишилися на окупованій території, не вбивали наших воїнів, не приймали злочинних рішень. З цими людьми ми готові розмовляти сьогодні в рамках Мінського процесу”, - сказав Єрмак.
Мав на увазі, що до складу Консультативної ради повинні увійти місцеві мешканці з непідконтрольних територій, які не втратили українське громадянство, мають паспорт лише нашої держави та не брали участі у бойових діях проти ЗСУ на боці місцевих бойовиків і російських кадрових військових.
Також голова ОПУ впевнений, що місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, можна й потрібно проводити на непідконтрольних територіях.
"І ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі”, - наголосив він.
Як писали RegioNews раніше, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
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