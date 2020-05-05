Перемовини на Донбасі: у президента розкрили подробиці

Голова Офісу президента розповів про переговори на Донбасі

Голова Офісу президента розповів про переговори на Донбасі

Для врегулювання ситуації на окупованій російськими військами території Донбасу потрібно до Консультативної ради у складі Тристоронньої контактної групи ввести місцеве населення із непідконтрольних територій

Про це голова ОПУ Андрій Єрмак розповів Atlantic Council, повідомляють RegioNews.

"Громадян України, у яких одне громадянство - українське, які не брали ніякої участі у війні проти України, які вимушено залишилися на окупованій території, не вбивали наших воїнів, не приймали злочинних рішень. З цими людьми ми готові розмовляти сьогодні в рамках Мінського процесу”, - сказав Єрмак.

Мав на увазі, що до складу Консультативної ради повинні увійти місцеві мешканці з непідконтрольних територій, які не втратили українське громадянство, мають паспорт лише нашої держави та не брали участі у бойових діях проти ЗСУ на боці місцевих бойовиків і російських кадрових військових.

Також голова ОПУ впевнений, що місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, можна й потрібно проводити на непідконтрольних територіях.

"І ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі”, - наголосив він.

Як писали RegioNews раніше, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).