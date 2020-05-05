В зоне ООС зафиксировано 6 обстрелов, работали снайперы

К счастью, потерь среди украинских военных нет

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К счастью, потерь среди украинских военных нет

В течение суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Невельского враг обстреливал наши позиции с 82 мм минометов.

По защитникам Павлополя противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По украинских военнослужащих, которые выполняют задачи близ Орехово, российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Силы ООС продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня и готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 3 мая в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.