В зоне ООС зафиксировано 6 обстрелов, работали снайперы
В течение суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Неподалеку Невельского враг обстреливал наши позиции с 82 мм минометов.
По защитникам Павлополя противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По украинских военнослужащих, которые выполняют задачи близ Орехово, российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.
Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
Силы ООС продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня и готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, 3 мая в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.
- 21:53 05 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 21:50 05 мая Венедиктова назначила прокурором Киева чиновника времен Шокина
- 21:16 05 мая Нацкомиссия отрицает информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения
- 20:17 05 мая В зоне ООС зафиксировано 6 обстрелов, работали снайперы
- 20:05 05 мая Верховная Рада планирует выйти из режима карантина 18 мая
- 19:19 05 мая ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления последствий эпидемии
- 21:53 05 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 09:00 29 апреля Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе