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"Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют
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05 травня 2020, 15:45 8

"Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют

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05 травня 2020, 15:45 8
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В Кабміні хочуть розширити ринки збуту електроенергії
Фото: Facebook Енергоатом
В Кабміні хочуть розширити ринки збуту електроенергії

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища доручило держпідприємству "Енергоатом" вивчити нормативні та технічні сторони майнінгу криптовалют.

Відповідне розпорядження міністерства опублікував народний депутат Гео Лерос, передає RegioNews.

В документі зазначено, що новий ринок збуту для атомної електроенергії шукають у зв'язку з профіцитом генерації, тобто з надлишком виробництва енергії.

Нардеп Гео Лерос заявив, що такий крок призведе і до знищення атомної галузі, яка і без того працює у збиток, і до економічного падіння цілком, оскільки саме енергія АЕС є найдешевшою на ринку. Але, якщо її пустити на майнінг, підприємствам доведеться задовольнятися значно дорожчим ресурсом, який виробляють ТЕС.

Раніше правоохоронці неодноразово викривали майнінг криптовалют з незаконним використанням потужностей держпідприємств.

Нагадаємо, народний депутат Гео Лерос відомий тим, що він опублікував компромат на брата глави Офісу президента Дениса Єрмака.


електроенергія Енергоатом Минэкоэнерго АЕС
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