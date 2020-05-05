"Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют

В Кабміні хочуть розширити ринки збуту електроенергії

Фото: Facebook Енергоатом

В Кабміні хочуть розширити ринки збуту електроенергії

Відповідне розпорядження міністерства опублікував народний депутат Гео Лерос, передає RegioNews.

В документі зазначено, що новий ринок збуту для атомної електроенергії шукають у зв'язку з профіцитом генерації, тобто з надлишком виробництва енергії.

Нардеп Гео Лерос заявив, що такий крок призведе і до знищення атомної галузі, яка і без того працює у збиток, і до економічного падіння цілком, оскільки саме енергія АЕС є найдешевшою на ринку. Але, якщо її пустити на майнінг, підприємствам доведеться задовольнятися значно дорожчим ресурсом, який виробляють ТЕС.

Раніше правоохоронці неодноразово викривали майнінг криптовалют з незаконним використанням потужностей держпідприємств.

Нагадаємо, народний депутат Гео Лерос відомий тим, що він опублікував компромат на брата глави Офісу президента Дениса Єрмака.