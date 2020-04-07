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07 квітня 2020, 10:43 4

У Раді розповіли, коли можуть призначить главу Минекоенерго

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07 квітня 2020, 10:43 4
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Кандидатура міністра енергетики та захисту навколишнього середовища може бути внесена в український парламент і проголосована до кінця поточного тижня
Фото: скрін з відео
Кандидатура міністра енергетики та захисту навколишнього середовища може бути внесена в український парламент і проголосована до кінця поточного тижня

Як передає RegioNews, про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі програми "Свобода слова".

"У нас планується засідання Верховної Ради в четвер-п'ятницю цього тижня. Я сподіваюся, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити кандидатуру міністра енергетики і екології", - сказав він.

За його словами, в даний час розглядається кілька потенційних кандидатів.

"Йдуть переговори, добір кандидатів. Є кілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга - п'ятниці", - уточнив Герус.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.


кадри Верховна Рада Андрій Герус Минэкоэнерго
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