У Раді розповіли, коли можуть призначить главу Минекоенерго

Кандидатура міністра енергетики та захисту навколишнього середовища може бути внесена в український парламент і проголосована до кінця поточного тижня

Фото: скрін з відео

Кандидатура міністра енергетики та захисту навколишнього середовища може бути внесена в український парламент і проголосована до кінця поточного тижня

Як передає RegioNews, про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі програми "Свобода слова". "У нас планується засідання Верховної Ради в четвер-п'ятницю цього тижня. Я сподіваюся, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити кандидатуру міністра енергетики і екології", - сказав він. За його словами, в даний час розглядається кілька потенційних кандидатів. "Йдуть переговори, добір кандидатів. Є кілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга - п'ятниці", - уточнив Герус. Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента. Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

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