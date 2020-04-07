У Раді розповіли, коли можуть призначить главу Минекоенерго
Як передає RegioNews, про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі програми "Свобода слова".
"У нас планується засідання Верховної Ради в четвер-п'ятницю цього тижня. Я сподіваюся, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити кандидатуру міністра енергетики і екології", - сказав він.
За його словами, в даний час розглядається кілька потенційних кандидатів.
"Йдуть переговори, добір кандидатів. Є кілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга - п'ятниці", - уточнив Герус.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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