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На Хмельницькій АЕС через коронавірус запроваджують особливий режим роботи
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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
27 квітня 2020, 10:24 11

На Хмельницькій АЕС через коронавірус запроваджують особливий режим роботи

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27 квітня 2020, 10:24 11
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У Нетішині на COVID-19 захворіла прибиральниця Хмельницької АЕС, виявлено 77 контактних осіб, восьмеро з яких мають ознаки хвороби
Фото: ХАЕС
У Нетішині на COVID-19 захворіла прибиральниця Хмельницької АЕС, виявлено 77 контактних осіб, восьмеро з яких мають ознаки хвороби

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Нетішина Олександр Супрунюк, повідомляє RegioNews.

Олександр Супрунюк підтвердив, що на Хмельницькій АЕС виявили 77 осіб, які контактували з хворою на COVID-19.

"Відпрацьовували контакти хворих. Десятки лікарів ПМСД, СМСЧ, санстанція, поліція, СБУ, виконком, ХАЕС працювали до пізнього вечора. Сьогодні продовжують роботу. Виявлено 8 осіб з ознаками хвороби. Вчора проведено дезинфекцію. Виїхала бригада по відбору матеріалів на аналізи. На ХАЕС 77 осіб контактних. Сьогодні відбирають на Хмельницький і відправляють біоматеріали в 40 чоловік. Завтра в решти. Всі контактні особи під наглядом сімейних лікарів та поліції йдуть на самоізоляцію”, – розповів мер.

У коментарі виданню НГП мер уточнив, що 58-річна хвора на коронавірус є прибиральницею на Хмельницькій АЕС. У неї діагностовано пневмонію, її стан середньої важкості. Жінку доправлено до Хмельницької міської інфекційної лікарні.

За попередньою версією, причиною інфікування могло бути відвідування жінкою місцевого храму на Вербну неділю, де було велике скупчення вірян.

На сайті ХАЕС повідомляють, що заражена працівниця після виходу з чергової відпустки виконувала свої посадові обов’язки з 13 квітня до 17 квітня, Згідно з її поясненнями, 18 квітня 2020 року перебувала з підвищеною температурою вдома, а 21 квітня – ізольована в місцеве інфекційне відділення.

Вчора відпрацьовували контакти хворих. Десятки лікарів ПМСД, СМСЧ, санстанція, поліція, СБУ, виконком, ХАЕС працювали до...

Опубліковано Олександром Супрунюком Субота, 25 квітня 2020 р.

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