"Энергоатому” поручили изучить возможность майнинга криптовалют
Министерство энергетики и и защиты окружающей среды поручило госпредприятию “Энергоатом” изучить нормативные и технические стороны майнинга криптовалют.
Соответствующее распоряжение министерства опубликовал народный депутат Гео Лерос, передает RegioNews.
В документе указано, что новый рынок сбыта для атомной электроэнергии ищут в связи с профицитом генерации, то есть с избытком вырабатываемой энергии.
Нардеп Гео Лерос заявил, что такой шаг приведет и к уничтожению атомной отрасли, которая и без того работает в убыток, и к экономическому падению целиком, поскольку именно энергия АЭС является самой дешевой на рынке. А, если ее пустить на майнинг, предприятиям придется довольствоваться куда более дорогим ресурсом, который производят ТЭС.
Ранее правоохранители неоднократно разоблачали майнинг криптовалют с незаконным использованием мощностей госпредприятий.
Напомним, народный депутат Гео Лерос известен тем, что он опубликовал компромат на брата главы Офиса президента Дениса Ермака.
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