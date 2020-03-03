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03 березня 2020, 14:18 8

Кабмін вибиратиме голову "Енергоатому" на конкурсі

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03 березня 2020, 14:18 8
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурсний відбір на посаду президента ДП "НАЕК "Енергоатом"
Фото: facebook/atom.gov.ua
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурсний відбір на посаду президента ДП "НАЕК "Енергоатом"

Як повідомили RegioNews у пресслужбі міністерства, до керівника висувають десять вимог, серед яких - "глибоке розуміння та визнання принципів та цінностей корпоративного управління".

Разом з документами та резюме претендент має подати конкурсну пропозицію, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності. Вона може містити проєкт стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу.

Також претендент у разі призначення на посаду керівника підприємства повинен у річний строк з моменту такого призначення отримати визначений законодавством рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії.

Як зазначили у пресслужбі, відповідні документи для участі у відборі приймаються у строк 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення - тобто, до 16 березня.

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року Кабмін звільнив попереднього керівника "Енергоатома" Юрія Недашковського. Виконувати обов'язки керівника компанії призначили директора Рівненської АЕС Павла Павлишина.


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