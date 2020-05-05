Послаблення карантину: у Києві дозволили роботу МАФів з їжею

Необхідна умова - дотримання вимог безпеки

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Необхідна умова - дотримання вимог безпеки

У Києві, починаючи з 5 травня, дозволили роботу МАФів по реалізації фастфуду, але тільки в тому випадку, якщо будуть дотримуватися вимоги до безпеки роботи в умовах протиепідемічних обмежень. Відповідні вимоги затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Валентина Мондрієвського.

Як передає RegioNews">RegioNews, про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

У КМДА відзначають, що при дотриманні вимог продаж з МАФів може бути відновлена вже з 5 травня. У розпорядженні йдеться про стаціонарних та пересувних тимчасових спорудах закритого типу. Тобто таких, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів.

Крім цього, заборонено вживання їжі та напоїв на місці продажу - обов'язковою умовою роботи є обслуговування "на винос" через віконце видачі.

Серед інших вимог - забезпечення працівників масками, щоденна перевірка температури, наявність антисептиків і одноразових серветок. Відвідувачам необхідно забезпечити рукавички, а також організувати безпечний збір використаних засобів індивідуального захисту і їх утилізацію.

Нагадаємо, робота МАФів була припинена з початком карантину. Починаючи з 11 травня Кабмін вирішив ввести певні послаблення карантину, однак сам карантин продовжено як мінімум до 22 травня.