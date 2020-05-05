В Украине фиксируют рост случаев бессимптомного течения коронавируса

Очередная вспышка СOVID-19 зафиксирована в Одесской области, которая среди лидеров по количеству новых случаев заболевания

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Очередная вспышка СOVID-19 зафиксирована в Одесской области, которая среди лидеров по количеству новых случаев заболевания

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 4 мая в Украине обнаружили рекордно низкое количество людей с диагнозом СOVID-19, относительно всего количества больных это 3,5%.

Кроме того, за сутки выздоровели рекордные 256 человек, а обнаружили 366 новых больных.

По словам президента Зеленского, это положительная тенденция, и благодаря соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии.

Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", - сказал Зеленский.

Также Минздрав Украины фиксирует рост случаев бессимптомного течения болезни, из-за чего растет количество новых заражений, а поэтому нужно и в дальнейшем придерживаться ограничительных мер.

В Офисе президента добавили, что в Одесской области зафиксирована вспышка коронавируса, количество новых больных в области растет.

Напомним, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.