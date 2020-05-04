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04 травня 2020, 08:29 12

За добу на Донбасі 11 разів порушували режим тиші

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04 травня 2020, 08:29 12
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Позиції ЗСУ обстріляли із заборонених мінометів
Фото: Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Позиції ЗСУ обстріляли із заборонених мінометів

Впродовж 3 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомив штаб Операції Об’єднаних сил, передає RegioNews.

З ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог двічі обстрілював наші позиції біля Широкиного.

По околицях Богданівки загарбники двічі вели вогонь – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки, Кам’янки та Пищевика російські збройні формування застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Біля Старогнатівки ворог двічі застосовував стрілецьку зброю.

По захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та троє – бойові травмування.

У понеділок обстріли Кримського продовжилися. Російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

Зауважимо, міномети калібру 82 мм заборонені Мінськими домовленостями, як і гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя, яку застосовували окупанти.

В штабі проведення ООС повідомили, що для придушення вогневих засобів противника бійці ЗСУ оперативно застосували штатне озброєння, дотримуючися умов припинення вогню. Наразі українські воїни продовжують контролювати противника на лінії зіткнення.

За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 2 травня бойовики порушили режим тиші 23 рази. Тоді було поранено двох українських військових.


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